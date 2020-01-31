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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Mash: в Москве диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

, 00:05 [ «Аргументы Недели» ]

Mash: в Москве диагностировали первый случай заболевания коронавирусом
фото pixabay.com

Как сообщает телеграм-канал Mash,у одного пациента инфекционной больницы на востоке Москвы обнаружили коронавирус. Вместе с ним в больницу доставили еще несколько человек с подозрением на заболевание. 

Власти пока официально не подтвердили эту информацию, однако по данным источника, речь идет именно об этом заболевании, так как проведенные анализы подтвердили диагноз. Бригаду медиков отправляют на карантин.

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МК

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