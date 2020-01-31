Mash: в Москве диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

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31 января 2020, 00:05 [ «Аргументы Недели» ]

фото pixabay.com

Как сообщает телеграм-канал Mash,у одного пациента инфекционной больницы на востоке Москвы обнаружили коронавирус. Вместе с ним в больницу доставили еще несколько человек с подозрением на заболевание.



Власти пока официально не подтвердили эту информацию, однако по данным источника, речь идет именно об этом заболевании, так как проведенные анализы подтвердили диагноз. Бригаду медиков отправляют на карантин.



Ранее ВОЗ признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

