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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Тим Кук подтвердил, что Apple ничего не угрожает из-за коронавируса

, 14:27 [ «Аргументы Недели» ]

Тим Кук подтвердил, что Apple ничего не угрожает из-за коронавируса
Тим Кук, фото из соцсети

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук заявил, что его компании ничего не угрожает из-за нового вируса, вспышка которого зафиксирована в Китае в городе Ухань.

На пресс-конференции по итогам финансового отчета Тим Кук сказал, что для корпорации нет никаких внешних угроз, но в то же время подтвердил готовность Apple обратиться за помощью к другим поставщикам, работающим не в Ухане.

Корпорация закрыла в Китае один фирменный магазин и сократила часы работы других розничных магазинов, - сообщает appleinsider.ru. 

Кук после ежеквартального отчета Apple о финансовом состоянии корпорации заявил, что коронавирус не может оказать негативное влияние на исправное функционирование Apple и пообещал сохранить объёмы производства.

В то же время Кук подтвердил, что сотрудникам Apple категорически рекомендовано не посещать Китай, разрешаются только важные деловые поездки руководства корпорации. Сотрудникам Apple, которые работают из Уханя, предоставлены специальные инструкции и дезинфекционные наборы.

Кук - оптимист. Он считает, что корпорация будет работать с новыми поставщикам и финансовые потери будут компенсированы.

ИЧ

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