Коронавирус способен сорвать планы Apple по расширению производства iPhone в Китае

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28 января 2020, 13:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nikkei

iPhone, pixabay.com

Азиатские поставщики Apple сообщают, что коронавирус способен сорвать планы американской компании по расширению производства iPhone в Китае. Сейчас заболевание стремительно распространяется по миру.

К настоящему моменту известно о 106 жертвах пневмонии, вызванной коронавирусом, а также о более чем 4000 заболевших.

Осведомленные источники утверждают, что Apple заказала поставщикам собрать в первом полугодии 2020 года 80 млн iPhone, а это на 10 процентов больше, чем в аналогичный период 2019 года. Но большинство предприятий по сборке смартфонов расположены в провинциях Хэнань и Гуандун, которые находятся по соседству с провинцией Хубэй, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Также гаджеты собирают в Шанхае, где заболели более 50 человек.