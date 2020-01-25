В Иркутске заболевших студентов проверяют на коронавирус после поездки в Китай

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25 января 2020, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

Главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил о срочной госпитализации пятерых студентов с подозрением на заражение коронавирусом. Отмечается, что молодые люди на каникулы уезжали домой в Китай, а после заболели.

«Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», - уточняется медик.

По предварительным данным, у студентов может быть грипп группы А, однако врачи решили проверить наличие болезни, вызванной коронавирусом. Сотрудники больницы отправили анализы в лабораторию в Новосибирске, результаты придут не позднее 25 января.

Ранее сообщалось, что прибывшего накануне гражданина Китая в Иркутск также госпитализировали. При этом случаи подозрения на заболевание уже зафиксированы в Индии и во Франции.