Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

В Иркутске заболевших студентов проверяют на коронавирус после поездки в Китай

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Иркутске заболевших студентов проверяют на коронавирус после поездки в Китай
Фото: pixabay.com

Главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил о срочной госпитализации пятерых студентов с подозрением на заражение коронавирусом. Отмечается, что молодые люди на каникулы уезжали домой в Китай, а после заболели.

«Выяснилось, что эти студенты заболели два-три дня назад. На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции», - уточняется медик.

По предварительным данным, у студентов может быть грипп группы А, однако врачи решили проверить наличие болезни, вызванной коронавирусом. Сотрудники больницы отправили анализы в лабораторию в Новосибирске, результаты придут не позднее 25 января.

Ранее сообщалось, что прибывшего накануне гражданина Китая в Иркутск также госпитализировали. При этом случаи подозрения на заболевание уже зафиксированы в Индии и во Франции.

БА

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…