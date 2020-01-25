В Индии 11 человек поместили в карантин из-за возможного заражения коронавирусом

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25 января 2020, 08:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NDTV

Фото: pixabay.com

Средства массовой информации распространили информацию, что власти Индии помести 11 человек с подозрением на заражение новым коронавирусом в карантин. Отмечается, что местные жители недавно вернулись из Китая.

«Семь человек (в штате Керала) с крайне легкими симптомами были взяты под наблюдение в изоляторах в пятницу, главным образом в качестве меры предосторожности, поскольку они вернулись из Китая», - уточнил доктор Амар Феттл.

Также двух человек с подозрением на заболевание изолировали в городах Бангалор и Хайдарабад на юге Индии.

Ранее сообщалось, что в 29 провинциях и городах Китая зафиксировано 1303 подтвержденных случая заражения. При этом общее число погибших из-за заболевания увеличилось до 41 человека.

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