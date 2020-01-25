В Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус

//Общество 13+

25 января 2020, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Прибывший накануне в Иркутск граждан Китая попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. После детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А.

Тем не менее, для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты получат в субботу.

В правительстве Иркутской области сообщили, что все, кто имел контакт с прибывшим из Пекина, также проходят обследование. Сообщается также, что заболевшему назначена противовирусная терапия, которая «привела к существенному улучшению здоровья».

Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января в китайском городе Ухане с населением более 11 млн человек. Коронавирус 2019-nCoV уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.

Читайте также:

1. Российские ученые разработали два диагностических набора для лабораторной диагностики нового коронавируса

2. Все беды от летучих мышей? Ученые выяснили первоисточник коронавируса из Китая