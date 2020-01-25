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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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В Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус

, 10:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Иркутске госпитализировали гражданина Китая с подозрением на новый коронавирус
Фото: Pixabay

Прибывший накануне в Иркутск граждан Китая попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. После детального осмотра медики поставили пациенту предварительный диагноз - нетипированный вирус гриппа А.

Тем не менее, для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного направлены в Новосибирск, результаты получат в субботу.

В правительстве Иркутской области сообщили, что все, кто имел контакт с прибывшим из Пекина, также проходят обследование. Сообщается также, что заболевшему назначена противовирусная терапия, которая «привела к существенному улучшению здоровья».

Возбудитель болезни (коронавирус 2019-nCoV) был установлен 7 января в китайском городе Ухане с населением более 11 млн человек. Коронавирус 2019-nCoV уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.

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