Российские ученые разработали два диагностических набора для лабораторной диагностики нового коронавируса

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24 января 2020, 13:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт Госдума РФ

Депутаты Госдумы обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса (2019-nCoV). О мерах предосторожности народным избранникам на пленарном заседании рассказал председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Первое – нужно тщательно планировать свои поездки за рубеж и посещение общественных мест, в том числе зоопарков, рынков, на которых продается мясо и особенно морепродукты. Необходимо мыть руки несколько раз в день – это рекомендуется при любой вирусной инфекции, и носить маски. Очень важно при первых признаках болезни не заниматься самолечением, а обратиться к врачам», – сказал парламентарий.

Что касается диагностики, то ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора менее чем за семь дней с момента публикации информации о генетической последовательности вируса разработали два диагностических набора для лабораторной диагностики нового патогена.

Один из тест-наборов выявляет непосредственно новый коронавирус 2019-nCoV, а второй может использоваться как для диагностирования заболевания, вызванного новым коронавирусом, так и для выявления другого опасного заболевания – «тяжелый острый респираторный синдром» (ТОРС или SARS), также известного как «атипичная пневмония».

Морозов попросил депутатов донести до избирателей во время предстоящей региональной недели все меры предосторожности, которые он озвучил.

По его словам, на ближайшем заседании профильного комитета будут подробно рассмотрены вопросы о складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановке в России в связи с новой коронавирусной инфекцией и о мерах, направленных на предотвращение распространения данного заболевания на территории РФ.

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