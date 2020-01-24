Все авиарейсы на Москву из китайского города Ухань отменены

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24 января 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Город Ухань. Фото: Pixabay

В международном аэропорту города Ухань в Китае отменили все рейсы на Москву. Причина – новый тип коронавируса, «родиной» которого и стал этот китайский город.

В московском аэропорту «Шереметьево» также нет никаких данным о том, что в Ухань и обратно запланированы какие-либо рейсы. Из других аэропортов Москвы рейсов в Ухань не было.

11-миллионый город Ухань сейчас практически изолирован от мира из-за вспышки коронавируса. Здесь приостановили транспортное сообщение, в том числе и метро.

Власти Китая не рекомендуют ездить в Ухань, а горожанам рекомендовано не выезжать из города без надобности.

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