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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Все авиарейсы на Москву из китайского города Ухань отменены

, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Все авиарейсы на Москву из китайского города Ухань отменены
Город Ухань. Фото: Pixabay

В международном аэропорту города Ухань в Китае отменили все рейсы на Москву. Причина – новый тип коронавируса, «родиной» которого и стал этот китайский город.

В московском аэропорту «Шереметьево» также нет никаких данным о том, что в Ухань и обратно запланированы какие-либо рейсы. Из других аэропортов Москвы рейсов в Ухань не было.

11-миллионый город Ухань сейчас практически изолирован от мира из-за вспышки коронавируса. Здесь приостановили транспортное сообщение, в том числе и метро.

Власти Китая не рекомендуют ездить в Ухань, а горожанам рекомендовано не выезжать из города без надобности.

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