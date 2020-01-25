Третий случай заболевания коронавирусом зафиксирован во Франции

В субботу, 25 января, в министерстве здравоохранения Франции сообщили важную новость. Согласно последней информации, в стране зафиксирован третий случай заболевания новым типом коронавируса.

Ранее министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила о двух случаях заболевания – в Бордо и французской столице Париже.

Третий заболевший, как уточняют сегодня утром журналисты, приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно в минувшую пятницу, 24 января. Данных о его текущем состоянии пока в СМИ не поступало.

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