//В мире 13+
Третий случай заболевания коронавирусом зафиксирован во Франции
25 января 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Info
//В мире 13+
25 января 2020, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Info
Ульяна Меньшикова
Олег Фочкин
Виктор Мартынюк
Юля Инамора
Алексей Надёжин
Игорь Черский
Аурен Хабичев
Украинский YouTube-канал "Стенограма наради" опубликовал запись, которая якобы была сделана на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года…
В мире
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…
Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина…
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани, санкционированное…
В московском театре «Ленком» идут премьерные спектакли последней…
Объединённая авиационная корпорация (ОАК) собирается заняться…
По данным «Аргументов недели», в новом году Минфин готовит какие-то…
Метро Москвы пойдет еще дальше: где откроются новые станции?
Когда в стране нет достаточного простора для самостоятельной…
Известный российский актер Андрей Ургант рассказал, что представители радикальных организаций Украины предлагали деньги любому, «кто отрежет голову»…
Количество умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 39 человек. Общее число погибших из-за заболевания…
В пресс-службе МВД со ссылкой на агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) сообщили, что после сильного землетрясения…
После землетрясения, которое случилось ранее в восточной части Турции, обрушились десятки зданий. Согласно последней информации осведомленных…
Главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил о срочной госпитализации пятерых студентов с подозрением на заражение коронавирусом…
В СМИ появилась информация о том, что 15 февраля текущего года траекторию Земли пересечет гигантский астероид под номером 163373. Соответствующую информацию предоставили…
Все школы Рязани и области запретили использование мобильных телефонов на уроках. Соответствующее решение закреплено в локальных актах всех общеобразовательных…
Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия удивил всех, прибыв на свое первое рабочее заседание правительства на такси. Обычно чиновники в стране предпочитают передвигаться…
Стало известно об инциденте, который произошел с 50-летним жителем Подмосковья. Отмечается, что неизвестный украл у мужчины подарочную карту престижного московского…
Глава Красноярской епархии митрополит Пантелеимон заявил, что все пластические операции есть проституция, потому что они делаются только для угоды блуда. Он отметил, что…
1230 врачей отправили в изолированный из-за вспышки коронавируса китайский город Ухань для помощи местным медикам. Об это сообщили в Государственном комитете по вопросам…
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 25 января, поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю. Дипломат записала…
Минувшей ночью в Воронеже на Московском проспекте произошло столкновение трёх автомобилей. В результате аварии погибли четыре человека, ещё несколько – пострадали.
Известная российская актриса и режиссер Рената Литвинова, которая недавно отметила 53-летие, произвела фурор в сети, опубликовав фотографию в ретро-купальнике. Поклонники…
Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) Турции утром в субботу, 25 января, сообщило неутешительную новость – количество жертв землетрясения…
Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашии Михаила Игнатьева на вменяемость.
Утром в субботу, 25 января, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что на сегодняшний день на территории Российской Федерации не выявлено людей, которые заболели новым…
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в субботу сделал важное заявление. По словам синоптика, в четверг на следующей неделе на столицу России обрушатся…
Прибывший накануне в Иркутск граждан Китая попал в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Для полного исключения подозрения на коронавирус анализы больного…
Пользователи в Сети активно обсуждают новый логотип Космический войск Соединенных Штатов, который на днях представил президент Дональд Трамп. Многие посчитали, что…
В Госавтоинспекция Москвы в субботу сообщили, что момент смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием шести автомобилей попал на видео. В результате аварии…
Известная российская актриса Елизавета Боярская поделилась с поклонниками семейной фотографией в честь юбилея своего брата Сергея. При этом подписчики отметили, что…
В СМИ сегодня появилась информация о том, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после вопроса, который…
В Госдуме в третьем чтении прошел закон, который позволит увеличить не менее чем в два раза количество иностранных граждан, обучающихся в российских вузах и профучилищах…
В субботу, 25 января, в министерстве здравоохранения Франции сообщили важную новость. Согласно последней информации, в стране зафиксирован третий случай заболевания новым…
Жители Новочеркасска увидели огромные клубы дыма у местной ГРЭС и приняли это за пожар. Рабочие станции выложили фото в соцсети, и информация о происшествии моментально…
Средства массовой информации распространили информацию, что власти Индии помести 11 человек с подозрением на заражение новым коронавирусом в карантин. Отмечается, что…
Накануне в Москве состоялась XVIII торжественная церемония вручения кинопремии "Золотой орел". Актриса Мария Миронов посетила мероприятие и рассказала журналистам, каково…
Глава краевого Минздрава Борис Немик рассказал, почему младенцы могут рождаться с онкологическими заболеваниями. Известно, что в прошлом году в Красноярском крае врачи…
Известный телеведущий и журналист Владимир Познер объяснил, как, по его мнению, Россия выглядит со стороны. По его словам, в стране появилось «много уродливого».
В трехэтажном жилом доме в Старой Руссе Новгородской области вспыхнул пожар. Согласно последней информации представителя экстренных служб региона, пострадали трое детей…
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Президент Украины Владимир Зеленский завил, что ведение прямого диалога с его российским коллегой Владимиром Путиным является важным для Киева, потому что позволяет…
В сети появилась фотография места в китайском городе Ухань, с которого, согласно предварительной оценке эксперта, могло начаться заражение новым типом коронавируса…
В восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг произошло мощное землетрясение. Согласно последней информаци главы минздрава страны, в результате случившегося погибли…
Застрявшие в горах Армении шестеро российских туристов ждут помощи спасателей. Туристы находятся в 13 километрах к востоку от села Ншхарк Гегаркуникской области (140…
На инцидент с главой Чувашии и офицером МЧС отреагировали глава МЧС Евгений Зиничев и руководство партии «Единая Россия». Поведение Михаила Игнатьева назвали недопустимым…
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Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…
Известная победительница конкурсов красоты, первая красавицы Москва 2015 года, бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V Оксана Воеводина призналась, что у нее…
Российская фигуристка Алена Косторная впервые в истории чемпионатов Европы исполнила тройной аксель и заняла первое место в короткой программе. Второе и третье места…
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Родители пропавшего в Смоленской области Влада Бахова обратились к детскому омбудсмену Анне Кузнецовой. 16-летний юноша пропал в апреле 2019 года. Уголовное дело…
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Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…
Белорусский президент Александр Лукашенко во время поездки в Шклов заявил, что Россия поставила Беларусь «раком» по углеводородам. «А мы дрожим, боимся свою страну…
Солистка Большого театра Анастасия Меськова стала жертвой телефонных мошенников. 34-летняя артистка переживает ограбление и призвала людей не разговаривать ни с кем,…
Окрестности Донецка подверглись массированному огню. Украинская армия использовала тяжелую артиллерию.
Глава международного комитета Совета федерации Константин Косачёв прокомментировал высылку российских дипломатов из Болгарии. Россия должна зеркально ответить на действия…
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Датский журналист Йенс Йорген Нильсен рассмотрел происходящие в России политические изменения и предположил, что может ожидать нашу страну, когда закончится президентский…
В 2020 году к инновационному кластеру Москвы присоединилось 200 научно-исследовательских предприятий. На сегодняшний день их общее количество составляет порядка…
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Музыкант Игорь Николаев первый раз отпраздновал свой юбилей в Москве со своими друзьями и коллегами. 17 января Николаеву исполнилось 60 лет. Николаев решил навестить…
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Главный тренер национальной сборной и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова объяснила, как запрет на участие России…
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