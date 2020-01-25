Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//В мире 13+

Третий случай заболевания коронавирусом зафиксирован во Франции

, 09:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: France Info

Третий случай заболевания коронавирусом зафиксирован во Франции
лаборатория, pixabay.com
В субботу, 25 января, в министерстве здравоохранения Франции сообщили важную новость. Согласно последней информации, в стране зафиксирован третий случай заболевания новым типом коронавируса.
 
Ранее министр здравоохранения Франции Аньес Бузен заявила о двух случаях заболевания – в Бордо и французской столице Париже.
 
Третий заболевший, как уточняют сегодня утром журналисты, приходится близким родственником одного из тех, о чьем заражении стало известно в минувшую пятницу, 24 января. Данных о его текущем состоянии пока в СМИ не поступало.
 
Читайте также:
 
1. В сети появилась фотография места, где могло произойти первое заражение коронавирусом
ЕТ

//картина дня

В мире

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Латвии о русском языке

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров утром в субботу, 25 января, оценил слова бывшего президента Латвии Андриса Берзиньша о русском языке.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного коронавируса. Парламентарий считает, что болезнь может иметь рукотворное происхождение.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ, прокомментировала сообщения о распространении в Китае смертельно опасного…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Выпускник МАИ по специальности «механическое оборудование летательных аппаратов», доктор технических наук Сергей Романов сокращен с должности первого заместителя…

Появились подробности гибели 20-летней девушки-блогерши, сожженное тело которой найдено в лесу под Петербургом. У девушки был молодой человек Алесь Завтраков и свободные…

//новости ан

ЦРУ США выложило в открытый доступ архивные документы о Степане Бандере, который был профессиональным агентом Адольфа Гитлера. Франц Клинцевич: "Чествование Бандеры…