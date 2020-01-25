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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Депутат Хинштейн предлагает проверить главу Чувашии на вменяемость

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Звезда

Депутат Хинштейн предлагает проверить главу Чувашии на вменяемость
Александр Хинштейн. Фото: сайт Госдума РФ

Глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн предложил принудительно освидетельствовать главу Чувашии Михаила Игнатьева на вменяемость.

Скандал вокруг губернатора случился после того, как он заставил сотрудника МЧС прыгать за ключами от новых машин на церемонии вручения автомобилей региональному управлению спасательного ведомства.

Хинштейн уже высказывался по поводу личности Михаила Игнатьева, назвав его «заповедником сказочных персонажей», после того как тот на просьбу журналиста прокомментировать ситуацию заявил, что его рабочий день закончился и бросил трубку.

Депутат согласился с главой МЧС России Евгением Зиничевым, который ранее заявил о недопустимости такого поведения главы Чувашии.

Сообщается, что поведение Игнатьева будет рассмотрено на ближайшем заседании комиссии «Единой России» по этике. Вероятно, будет поставлен вопрос об исключении главы чуваши из партии.

 

ДВа

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