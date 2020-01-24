«Шутку» главы Чувашии с ключами не оценили ни в МЧС, ни в «Единой России»

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24 января 2020, 22:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Глава МЧС Евгений Зиничев. Фото: МЧС/Twitter

На инцидент с главой Чувашии и офицером МЧС отреагировали глава МЧС Евгений Зиничев и руководство партии «Единая Россия». Поведение Михаила Игнатьева назвали недопустимым.

«Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя надо соответствующе», - приводит слова министра пресс-служба МЧС.

В «Единой России» тоже не оценили «шутку» Михаила Игнатьева. По словам секретаря генсовета партии Андрея Турчака, такое поведение «находится за гранью понимания». В партии пообещали поставить вопрос об исключении Игнатьева, а также о его соответствии занимаемой должности.

«Губернатор будто забыл, что перед ним находится офицер МЧС. Чиновнику такого ранга не стоит путать официальное мероприятие с цирковым представлением», - отметил Андрей Турчак.

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