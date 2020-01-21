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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Что предлагает изменить в Конституции доктор Мясников

, 11:17 [ «Аргументы Недели» ]

Что предлагает изменить в Конституции доктор Мясников
А. Мясников, фото из соцсети

Врач Александр Мясников, получивший широкую популярность по телевизионным программам про здоровье, поддержал изменения в Конституцию России. В своем послании Федеральному собранию на 2020 президент РФ Владимир Путин особо говорил о врачах и медицине в России.

Сейчас врачей не хватает не только в регионах, но и в столице, в крупных городах.

Теледоктор Александр Мясников изложил свои идеи, которые он предлагает включить в Конституцию, в Тelegram-канале: "Для меня представляется просто решить этот вопрос: давай диплом, но не лицензию/сертификат. Право на самостоятельную работу только после практики по распределению, как в большинстве стран".

Путин говорил, что целевой прием в медвузы - это фактически распределение.  По мнению Мясникова, если установить распределение врачей, то это поможет обеспечить регионы медиками-специалистами.
В послании Путин также рассказал об изменении подхода к оплате труда врачей. С этого года должен быть введен фиксированный размер оклада в составе зарплаты и единая, общая для всех регионов система надбавок и компенсационных выплат.

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