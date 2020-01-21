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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Врачи обсуждают, кто сможет сменить Скворцову на посту главы Минздрава в новом правительстве

, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Врачи обсуждают, кто сможет сменить Скворцову на посту главы Минздрава в новом правительстве
Вероника Скворцова, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Врачи обсуждают, кто сможет сменить Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения России в новом правительстве. Российские медики доверяют профессиональным врачам, своим коллегам Гузель Улумбековой и Леониду Рошалю, а также и. о. министра обороны, генералу армии Сергею Шойгу.

Опрос проводился в закрытой общероссийской соцсети "Врачи РФ". Наиболее популярными оказались кандидатуры докторов медицинских наук Гузель Улумбековой и президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктора медицинских наук, профессора Леонида Рошаля, Сергея Шойгу. Также в списке указаны знаменитый кардиохирург Лео Бокерия и основатель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.
В опросе приняли участие две тысячи 235 человек.

С существенным отрывом от коллег и неколлег первое место на выборах "народного министра" заняла руководитель научно-методического экспертного центра "Высшая школа организации и управления здравоохранением" Гузель Улумбекова. Она набрала почти 26,5% голосов.

Далее - лидер профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева (10%), руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе с ВИЧ Роспотребнадзора Вадим Покровский (почти 6,8%), главный кардиохирург Минздрава, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов (5%), руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба (4,3%).

1,5% опрошенных оставили бы главой Минздрава Веронику Скворцову. За и. о. вице-премьера по социальным вопросам, экс-министра здравоохранения и социального развития Татьяну Голикову проголосовало почти 0,9%.

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