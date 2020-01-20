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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что срок, установленный законом, в который новый глава кабинета министров должен представить президенту страны эту информацию, еще не истек.

В Кремле подчеркнули, что если бы данная информация была получена, журналистов бы об этом проинформировали. Песков уточнил, что соответствующий доклад будет представлен Мишустиным главе государства "в течение конституционного срока".

 
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//картина дня

Политика

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

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