Кремль: Мишустин пока не представил Путину новый состав правительства

В понедельник, 20 января, в Кремле сообщили, что новый премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин к настоящему моменту не представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав правительства.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что срок, установленный законом, в который новый глава кабинета министров должен представить президенту страны эту информацию, еще не истек.

В Кремле подчеркнули, что если бы данная информация была получена, журналистов бы об этом проинформировали. Песков уточнил, что соответствующий доклад будет представлен Мишустиным главе государства "в течение конституционного срока".