Доктор Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

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7 января 2020, 09:31 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Москвы, Konstantin Kokoshkin / globallookpress.com

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, перечислил пять бесполезных методов народной медицины, которые используют жители РФ. По данному вопросу специалист высказался в телевизионном эфире.

В списке, который Мясников озвучил в своей программе, выходящей на канале «Россия-1», присутствуют:

1. закапывание в нос лука и чеснока при насморке;

2. прогревание носа над горячим картофелем при гриппе и простуде;

3. лечение ангины с помощью керосина;

4. клизма из чеснока и молока против глистов;

5. капустный сок от заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты из Германии назвали ошибку при заваривании чая, которая превращает его в яд.