Доктор Александр Мясников назвал пять бесполезных методов народной медицины

Александр Мясников, отечественный врач и ведущий, перечислил пять бесполезных методов народной медицины, которые используют жители РФ. По данному вопросу специалист высказался в телевизионном эфире.
В списке, который Мясников озвучил в своей программе, выходящей на канале «Россия-1», присутствуют:
1. закапывание в нос лука и чеснока при насморке;
2. прогревание носа над горячим картофелем при гриппе и простуде;
3. лечение ангины с помощью керосина;
4. клизма из чеснока и молока против глистов;
5. капустный сок от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты из Германии назвали ошибку при заваривании чая, которая превращает его в яд.