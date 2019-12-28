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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Общество 13+

Кто из знаменитостей умер в 2019 году

, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Кто из знаменитостей умер в 2019 году
Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, globallookpress.com

Уходящий 2019 год оставил свой след. Для многих россиян произошло много как хороших, так и печальных событий. В воскресенье, 29 декабря, в Москве проводят в последний путь знаменитого театрального режиссера, худрука театра "Современник" Галину Волчек. Волчек скончалась 26 декабря на 87 году жизни.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался 10 декабря в возрасте 83 лет в Австрии. Каким его вспоминают, читайте на сайте argumenti.ru. Его похоронили 12 декабря в Москве.

 

1 января 2019 года умер музыкант Крис Кельми. Ему было 63 года.

В уходящем году ушел из жизни певец Евгений Осин.

5 января не стало народного артиста Ивана Бортника.

 

26 января скончался создатель музыки для фильма "Шербурские зонтики" Мишель Легран. Французский композитор и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни.

3 февраля печальную новость узнали поклонники рэпера Децла. Кириллу Толмацкому было 35 лет.

В февралн скончались знаменитости:  актер театра и кино Сергей Юрский. Остановилось сердце певца Сергея Захарова.

Карлу Лагерфельду было 85 лет, его убил рак. 

В марте ушли из жизни: легендарный ученый-физик Жорес Алферов, народный артист СССР Владимир Этуш, певица Юлия Началова. Артистка не дожила до 40 лет. В марте умер  народный артист СССР  Марлен Хуциев, актер Анатолий Адоскин.

В апреле не стало актера Алексей Булдакова, режиссера Георгия Данелии, народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

В мае в последний путь проводили Евгения Крылатова, журналиста Сергея Доренко. 

В августе скончалась актриса Александра Назарова, звезда сериала "Моя прекрасная няня".

В конце сентября умер худрук театра "Ленком" Марк Захаров.

В этом году не стало легендарного космонавта Алексея Леонова. 

ИЧ

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