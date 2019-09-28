"Ушла из жизни легенда театра", умер режиссёр и худрук "Ленкома" Марк Захаров

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28 сентября 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня стало известно, что умер Марк Захаров - советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола скончался на 86-м году жизни.

"Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан", — сказал директора театра "Ленком" Марка Варшавер.

Напомним, в конце августа Марк Анатольевич попал в больницу с воспаление лёгких, но был выписан и очень "рвался на работу", как говорили в его окружернии.