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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Культура 13+

Галину Волчек похоронят 29 декабря

, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Галину Волчек похоронят 29 декабря
Галина Волчек, фото с сайта театра

Художественного руководителя Московского театра "Современник" Галину Волчек похоронят в воскресенье, 29 декабря. Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в Москве в четверг, 26 декабря, в больнице.  Ей было 86 лет.

Худрук театра

Худрук театра "Современник" Галина Волчек скончалась

Народный артист России Сергей Гармаш рассказал, что прощание с Галиной Борисовной Волчек пройдет 29 декабря в театре. Похоронят Волчек на Новодевичьем кладбище в Москве.

"Гражданская панихида пройдёт в театре 29 декабря в 11.00. Похороны на Новодевичьем кладбище", - уточняется на сайте театра "Современник".

"Не стало самого важного для нас человека Галины Борисовны Волчек. Это страшное, невыносимое горе. Галина Борисовна для каждого из нас была близким, родным человеком. Выходя на сцену в ее спектаклях, каждый из нас знал, что мы ни в чем и никогда не обманем зрителя. Она требовала от себя и от нас быть максимально честными в своем деле, отдаваться ему целиком, не жалеть себя", - скорбят актеры и сотрудники театра.

ИЧ

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