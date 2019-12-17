Для борьбы с коррупцией нужно выделить всего два кладбища

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17 декабря 2019, 10:43 [ «Аргументы Недели» ]

Народный артист России Сергей Никоненко много путешествует по России. Последние лет двадцать у него было 50 городов в год. И он не по наслышке знает, как живут в глубинке.



"По-разному народ живёт. Достаток небольшой, но с голоду не помирают. У кого-то есть подсобные хозяйства. Но мне жутко не нравится эта политика, когда мы за лечение и образование платим деньги. Такая богатая страна могла бы обеспечить бесплатное образование и медицину! Я согласен с Жоресом Алфёровым, который говорил, что если государство требует деньги за образование и лечение, то зачем мне такое государство?, - говорит Никоненко.



- Все ругают сталинское время, а мы ведь учились и лечились бесплатно. Сейчас внешкольное образование за деньги. А если бы не было драмкружка, в котором я занимался, стал бы я артистом? Мои родители не смогли бы оплатить моё пребывание в драмкружке".



Виной всему этому артист считает коррупцию. "Сталин бы быстро разобрался с нашей коррупцией. Он бы издал такой указ: «Для борьбы с коррупцией определяю два кладбища». И всё. Жестокими способами пользовался Иосиф Виссарионович, невероятно жестокими. Но мы выиграли войну. Я не защищаю Сталина, но и не отрицаю его заслуг. Он стал у руля в 1927 году, и это была ещё безграмотная страна. А после его смерти через 4 года в космос улетел спутник. Это серьёзный показатель. У нас была самая читающая страна".



И как же нам побороть эту гидру коррупции? Сергей Никоненко приводит в пример Китай. "Они наплевали на всё мировое мнение! На стадионе коррупционеров расстреливают, и осуждённый на казнь должен ещё оплатить работу палача, он за пулю должен заплатить. У Никиты Михалкова было недавно в «Бесогоне» - две тонны денег кто-то сжёг. Потому что и пользоваться ими нельзя, и предъявить их в таком количестве нельзя. Мне рассказал об этом сам Никита вчера на пленуме Союза кинематографистов. Некуда деньги девать! Расстреливать таких надо! Две тонны денег, это ж полкомнаты может занять!.."



Подробности читайте в эксклюзивном интервью Сергея Никоненко "Аргументам недели".



