Мосгорсуд отменил решение Мещанского суда о возврате дела Кирилла Серебренникова в прокуратуру

//Общество 13+

8 октября 2019, 16:34 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва, globallookpress.com

Московский городской суд отменил принятое ранее Мещанским районным судом Москвы решение о передаче дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова в прокуратуру. По решению Мосгорсуда дело возвращено в районный суд для рассмотрения в новом составе.

В середине сентября судья Ирина Аккуратова сама предложила вернуть дело в прокуратуру, так как усмотрела нарушения в обвинительном заключении. Обвинение было против и собиралось оспорить выводы экспертизы, которая не нашла признаков воровства в работе "Седьмой студии".

Мещанский суд вернул дело "Седьмой студии" в прокуратуру 11 сентября, при этом суд освободил Серебренникова, Юрия Итина, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского от подписки о невыезде, отменив меру пресечения, - сообщает РБК.

По версии следствия, режиссер Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 миллиона рублей, выделенных в 2011-2014 годах "Седьмой студии" в рамках проекта "Платформа".