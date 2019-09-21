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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество 13+

Власти Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка с деформированным лицом

21 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com
Прокуратура Башкирии проведет тщательную проверку по факту того, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами отказались принять в детский сад и оформить инвалидность.
 
Ранее стало известно о ребенке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которому волонтеры привозят еду. Девочка живет с родителями, бабушкой и дедушкой в доме, где нет воды и отопления. 
 
ЕТ

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