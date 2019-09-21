Власти Башкирии выяснят, кто не принял в детсад ребенка с деформированным лицом

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21 сентября 2019, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Прокуратура Башкирии проведет тщательную проверку по факту того, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами отказались принять в детский сад и оформить инвалидность.

Ранее стало известно о ребенке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которому волонтеры привозят еду. Девочка живет с родителями, бабушкой и дедушкой в доме, где нет воды и отопления.

Прокуратура по факту проверки даст правовую оценку действиям или бездействиям должностных лиц, а также медикам поликлиники, которая курирует малышку. В мэрии Стерлитамакского района заявили, что ранее родители девочки не обращались к руководству детского сада села Алатаны. Власти заверили, что ребенок будет посещать дошкольное образовательное учреждение, передает РИА "Новости"