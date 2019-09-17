Дружбу народов в Прикамье укрепляет спорт

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17 сентября 2019, 15:43 [«Аргументы Недели. Пермь», Марина ОСИПОВА ]

duma.perm.ru

В пермском лицее №4 прошла V краевая Спартакиада национальных видов спорта «За дружбу народов». Организаторами выступили администрация губернатора Пермского края, администрация города Перми и Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города Перми. Спартакиада проводится в рамках муниципальной программы «Общественное согласие».

В открытии приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Сапко, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин и заместитель председателя Думы Алексей Грибанов. Почетными гостями стали представители Молодежного парламента города Ижевска.

Побороться за победу приехали свыше 350 человек - 16 команд из крупнейших национально-культурных центров. Состоялись соревнования по лапте, гиревому спорту, шахматам, борьбе на поясах, турниры по мини-футболу, стритболу и волейболу, легкоатлетическая программа.

- Мы ценим дух состязательности, мира и спортивной принципиальности, который царит здесь. А главное - мы сохраняем традиции любимых видов спорта, – отметил председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

- Это праздник спорта и дружбы, – прокомментировал заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Знаю, что многие спортсмены готовятся целый год, чтобы хорошо выступить и показать отличные результаты.

Спорт – эффективный способ взаимодействия, напомнила член Молодежного парламента Перми Айтен Самедова:

- Наш турнир призван способствовать развитию межкультурных связей, уважительному отношению друг к другу среди народов, проживающих на территории Перми и Пермского края, а также межнациональному согласию в целом.

Добавим, что в эти выходные на площадке МАОУ «Лицей №4» прошла встреча молодых парламентариев Перми и Ижевска по обмену опытом в сфере проектной работы. В работе приняли участие депутат Государственной Думы Игорь Сапко и председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Игорь Сапко подчеркнул важность работы с молодежью на всех уровнях власти.

- Важно, чтобы молодежь наших городов общалась, вовлекалась во все сферы городской жизни. Участие молодых активистов в управленческом процессе способствует динамичному развитию городов, – отметил Юрий Уткин.

Молодежные парламенты Перми и Ижевска взаимодействуют с июня 2018 года, когда между ними было заключено соглашение о сотрудничестве.

- Мы обменялись с ижевчанами опытом и новыми проектами, – рассказала член Молодежного парламента города Перми Айтен Самедова. - С прошлой встречи у них на 70% сменился состав парламента. Новые люди, новые идеи, новые проекты - это были очень плодотворные два дня.