Как попасть на работу в спецслужбы?

О работе разведчика ходят романтические легенды. Якобы по работе шпионы часто выезжают за границу, живут в дорогих отелях, бесплатно едят и пьют на различных встречах и приёмах. Словом, туризм за государственный счёт. Только знай себе добывай развединформацию и вербуй ценных агентов. На самом деле, это далеко не так.



Современный разведчик мало похож на героя шпионских боевиков. Он не укладывает в постель штабеля голливудских красоток, как это делает Джеймс Бонд. Не до этого. Времени порой не хватает, чтобы просто выспаться.



В Академии внешней разведки и «консерватории» ГРУ учат многому. Но погони и стрельба из пистолета для настоящего разведчика настолько редкое явление, что сравнимо с провалом. И хотя профессия разведчика не лишена романтики, это поприще не для тех, кто ищет славы или больших денег.



Чаще всего будущих разведчиков ищут уже после первого курса гражданского или военного вуза. Затем три-четыре года внимательно изучают потенциальных кандидатов. Сразу отсеивают тех, кто склонен к излишнему авантюризму, состоял в радикальных молодёжных организациях или религиозных сектах. С судимостью путь в Штирлицы тоже наглухо закрыт. Многих бракует строгая медкомиссия. Ведь требования к здоровью сотрудников разведки повышенные.



Штатным сотрудником спецслужб не может быть человек, который имеет близких родственников, проживающих за границей, замечен в случае употребления наркотических или других психоактивных веществ.



Какие шаги надо сделать в первую очередь, чтобы стать разведчиком? Собрать нужные документы и отправить их в кадровую службу СВР. Или самому принести их по адресу: Москва, ул. Остоженка, д. 51/10. Метро «Парк культуры». При себе иметь собственноручно заполненные анкеты, их можно скачать на официальном сайте СВР, цветную фотографию размером 4х6, ксерокопию паспорта (страницы с фотографией и регистрацией), ксерокопии диплома о полученном профессиональном образовании и приложения к нему. Эти документы также можно выслать заказным письмом по адресу: 101000, г. Москва, Главпочтамт, а/я 958, Служба внешней разведки Российской Федерации. Обращения граждан, связанные с поступлением на работу в СВР России, направленные по электронным каналам связи (факсимильная связь, электронная почта и т.п.), не рассматриваются, так как они могут быть доступны иностранным разведкам. С гражданами, пакет документов которых представляет интерес для СВР России, кадровая служба свяжется в течение 30 дней с момента получения документов.



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