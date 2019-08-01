Горячий ТОП региональных новостей: Сибирячка родила, узнав о выигрыше 12 миллионов рублей

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: жестокое избиение женщины в Тверской области, смерть во время проведения ремонтных работ и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Ревность стала причиной жестокого избиения женщины в Тверской области. Во время застолья одна из присутствующих в компании женщин приревновала другую к своему мужчине. Женщина и ее подруга начали избивать «соперницу», сообщает Афанасий-бизнес.

Костромской предприниматель устроил на предприятии склад оружия и марихуаны. Он выращивал, сушил и изготавливал на территории своего предприятия марихуану. У него нашли 3 килограмма запрещенного растения. По его словам, наркотики он начал делать для себя еще в прошлом году. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Двое жителей Камчатки спасли из горящей квартиры мужчину. Мужчина гостил у своей сестры и уже собрался уезжать домой, когда в коридоре почуял едкий запах палёной проводки. «Оглянувшись, я увидел, что из соседней с нами комнаты идёт дым. Постучав, услышал голос соседа. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Сибирячка родила, узнав о выигрыше 12 миллионов рублей. "В тот день я очень ждала SMS-оповещения о выигрыше, ведь в билете я отметила самые любимые числа, — рассказала девушка. — Помню, что внутренний голос предсказывал близкую победу. Об этом пишет НДН.инфо.

Мужчину, укравшего сладости и канцтовары на 18 тыс. рублей, приговорили к исправительным работам. Выяснилось, что мужчина имеет неполное среднее образование, ранее судим за совершение кражи, отмечает Новый Вариант.

В Калининградской области полицейские задержали граждан, укравших картошку у пенсионера. В городе Светлом оперуполномоченными уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны 28-летний и 32-летний местные жители, похитившие у 79-летнего пенсионера 140 килограмм картофеля. Ущерб составил 7 500 рублей, как уточняет НИА Калининград.

Житель Кисловодска умер во время проведения ремонтных работ. Подозреваемый, не обеспечив работника специальной одеждой, обувью, каской и другими средствами индивидуальной защиты, допустил его к монтажу кровли четырехэтажного строящегося дома в Кисловодске, сообщает Ставропольский репортер.