Куда пропала обувь у москвичей: почему в метро всё чаще встречаются босоногие люди?

Всё чаще в Сети можно встретить фотографии из московского метро, на которых запечатлены люди без обуви. Жители столицы экономят на ботинках или разгадка кроется в другом?

В Москве начинает набирать популярность движение барефуторов, которое на русском можно назвать проще - «босоногие». Приверженцы нового течения предпочитают передвигаться босиком, не смущаясь того, что вокруг бурлит жизнь большого города. Люди не бояться ни холода, ни инфекций, но на всякий случай носят с собой пару сандалий.

Согласно правилам пользования Московским метрополитеном, в подземку запрещено спускаться без обуви. Однако любителей босоногих прогулок не устраивает такое правило, и они требуют у руководства метрополитена исключить этот пункт.