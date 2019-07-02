Психологи: от отсутствия секса портится характер

«Секс — это то, что занимает меньше всего времени, но доставляет больше всего хлопот», — подметил актёр Джон Берримор. Но сексуальная неудовлетворенность доставляет не меньше проблем психологическому здоровью женщины и даже приводит к трудностям на работе. Почему девушкам не стоит лишать себя этого удовольствия, разбирался наш корреспондент.

Когда речь заходит о сексуальных расстройствах, большинство представляет разнообразные отклонения: фетишизм, вуайеризм, эксгибиционизм. В лучшем случае – мужскую импотенцию или женскую фригидность. Однако сексуальная неудовлетворённость тоже серьёзная проблема. Причин множество: отсутствие подходящего сексуального партнера, внутренние моральные установки, чувство стеснения или стыда. Бывает, что партнер сам противник дискуссий о сексе, а порой и женщина не в состоянии поделиться своими желаниями и фантазиями и осуществить задуманное на деле.

Сексуальное желание – отнюдь не прихоть. Сексуальность формирует нашу жизнь, даёт бездну положительных переживаний и эмоций. Секс – это природная потребность. Если такая потребность не удовлетворена, то возникает психологический дискомфорт. Он сопровождается неприятным чувством внутреннего напряжения, тревоги, ощущением бессмысленности жизни, подавленностью, невротическими симптомами и даже приводит к депрессии.

От отсутствия интимной жизни ещё никто не умирал, но жизнь без оргазма зачастую окрашивается в серые тона. Порой сексуально неудовлетворенной женщине достаточно простой романтики: теплого поцелуя любимого, объятий и нежности. Можно, конечно, относиться к сексуальности свысока, отрицать её. Можно нейтрально или же вообще никак. Но факт остается фактом: секс действительно влияет на нас и нашу жизнь. И сексуальная неудовлетворенность – большая проблема.

Удовлетворение потребности в сексе – вопрос качества, а не количества. Даже если у представительницы прекрасного пола есть постоянный партнер, это не значит, что её потребности полностью удовлетворены.Здесь играют роль качество, сила эмоционального отклика, подлинность психологического контакта.

Психологи говорят, что отсутствие секса женщина стремится подсознательно заменить. Она взваливает на себя все больше домашних обязанностей, с головой уходит в работу или усиленно занимается воспитанием детей. В общем, изматывает себя и морально, и физически, а здоровье и эмоциональная сфера от этого страдают. В результате отсутствия интима у женской половины портится характер. Контрастность эмоций, истеричность выдают неудовлетворенную своей сексуальной жизнью женщину с головой. Если женщина занимает руководящую должность, то ее коллегам и подчиненным не избежать постоянных упреков и недовольства. Отсутствие эндорфинов в женском организме влечёт постоянные ссоры с коллегами, проблемы на карьерном поприще. Однако уход в работу не помогает решить проблемы с сексом. Стресс накапливается, женщина становится более жесткой и даже агрессивной, замыкается. Может подводить и память, так как во время полового акта повышается активность отдела головного мозга – гиппокампа, отвечающего за долгосрочную память и нейрогенез. Отсюда и поговорка — «девичья память», истоки которой исходят из неудовлетворенности.

Часто женщины пытаются справиться со стрессом по-своему: заедают сладостями, смотрят фильмы. Но более эффективный метод почему-то игнорируется. Секс – лучший естественный антидепрессант. Именно во время половой близости вырабатывается большое количество «гормона счастья». Это помогает человеку быстрее справляться с напряжением и стрессом. А крепкий и спокойный сон после секса увеличит его позитивное влияние в разы.