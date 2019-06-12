Москалькова рассказала о признаках непрофессионализма среди полицейских

Со слов уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, полицейские, которые применяют силу в отношении задержанных, не являются профессионалами.

Москалькова уверена, что полицейским недопустимо использовать силу во время задержания. Она уверена, что такие действия указывают лишь на отсутствие профессионализма у сотрудников правопорядка. «Сила появляется тогда, когда не хватает профессионализма», - считает Москалькова.

Также она отметила, что люди должны иметь право на защиту, особенно в момент задержания, передаёт Lenta.Ru.