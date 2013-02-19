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19 февраля 2013, 19:11 [«Аргументы Недели. Москва», Петр Горбатенко, Москва ]

фото с сайта Volgograd.ru

"Эсер" Олег Михеев спокойно воспринял решение Госдумы лишить его неприкосновенности, отметив, что в некоторой степени депутатский иммунитет только мешал рассмотрению его дел в Генпрокуратуре и Следственном комитете.

«Я шесть месяцев рвался в Генпрокуратуру, пытался продемонстрировать следователям, которые ведут мое дело многочисленные решения судов, которые подтверждают законность всех моих сделок, действий – безрезультатно, - заявил Михеев в разговоре с «АН-Онлайн». – Теперь они добились того, чего хотели, только и всего. И не смогут прикрываться моей депутатской неприкосновенностью. Очевидно, что так и должно было произойти".

«Я настроен очень оптимистично. Наше дело правое, мы победим», - подытожил он.

Сегодня депутаты Госдумы большинством проголосовали за лишение «эсера» Михеева неприкосновенности. Генпрокуратура подозревает его в мошенничестве с недвижимостью Волгоградского моторостроительного завода на 500 млн рублей и в покушении на хищение 2,1 млрд рублей Промсвязьбанка.

Михеев опровергает выдвинутые против него обвинения, более того, по его собственным словам, он направил в Генпрокуратуру документы, которые полностью реабилитируют его перед правосудием и разрушат всю доказательную базу следствия по его делам.