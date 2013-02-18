В США погиб еще один ребёнок, усыновлённый из России

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18 февраля 2013, 17:57 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Rus.RUVR.ru

В американском штате Техас погиб 3-летний ребёнок, усыновлённый в России. Как сообщил в своем микроблоге уполномоченный по правам детей при президенте РФ Павел Астахов, Максима Кузьмина (так зовут мальчика - приме. редакци) могла убить приёмная мать.

"В штате Техас приемной матерью убит 3-летний ребёнок. Убийство произошло в конце января. 3-летний Максим был избит (по версии следователей) приемной матерью, которая долгое время кормила его сильными психотропными препаратами», - написал омбудсмен.

«Мальчик умер, не дождавшись скорой помощи, вызванной приёмной матерью. По заключению патологоанатомов, у малыша многочисленные повреждения", - добавил Астахов, отметив, что российскому посольству стало известно об этом, несмотря на отсутствие реакции со стороны Госдепа США.

Одной из причин принятия в 2013 году закона «Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей американскими гражданами, были многочисленные трагические случаи с усыновленными в России сиротами.