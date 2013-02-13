Власти Москвы не рискнули повышать некоторые штрафы автомобилистам

Депутаты Московской городской Думы приняли в первом чтении поправки в городском Кодекс об административных правонарушениях, которые касаются благоустройства дворов и повышения некоторых штрафов.

Проект закона о внесении изменений был принят в первом чтении. Первоначально этот проект предполагал увеличение штрафов за неправильную парковку во дворах. В частности, штраф за парковку на детской площадке предлагалось поднять до 3-5 тысяч рублей вместо нынешних 1-3 тысяч рублей. Такие же размеры штрафов предлагается установить за ремонт или мойку машины в неположенном месте, а также за стоянку на проезжей части во дворе, если это мешает снегоуборочной технике. Владельцам фур, которые оставляют машины в жилой зоне или во дворе, тем самым загрязняя территорию города, грозит штраф в 100-200 тысяч рублей. Данная санкция касается юридических лиц.



Кроме того, в проекте предлагалось ввести новое наказание – за парковку на грунтовом покрытии "с утраченными (уничтоженными) зелеными насаждениями либо на грунтовом покрытии, предназначенном для высадки зеленых насаждений". Штраф за парковку на клочке земли, где должен быть газон, для физических лиц должен был составить 1-2,5 тысячи рублей. При этом штрафы за парковку на высаженном газоне предлагалось снизить. Правда, только для обычных автовладельцев – с нынешних 4-5 до 3-4 тысяч рублей. Собственники брошенного на газоне или детской площадке транспорта будут привлекаться к ответственности в том случае, если не доказано, что в момент совершения правонарушения в машине был другой человек. Доказательством может служить съемка камер фотовидеофиксации.



Депутаты решили почти полностью исключить изменения санкций для водителей из законопроекта. "Из законопроекта убраны изменения статей, связанные с парковкой машин во дворах, а также изменилась формулировка статьи, связанная со сбросом снега", - сообщает пресс-служба Мосгордумы. Депутат от "Единой России" Степан Орлов отметил, что статья, которая вызвала столько дискуссий в прессе, теперь звучит так: "Сброс снега, собранного при очистке объектов благоустройства, с грузовых транспортных средств вне специально отведенных мест". Наказание по ней могут понести только должностные или юридические лица, сообщают vesti.ru.



В законе теперь осталась только парковка на детских площадка. «За данное правонарушение будет налагаться штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей на граждан, от 15 до 20 тысяч рублей на должностных лиц и от 100 до 200 тысяч рублей на юридических лиц».



Дальнейшая работа над документом продлится до 20 февраля, после чего проект будет рассмотрен во втором чтении.



