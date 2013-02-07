Минтранc: российским авиакомпаниям нужно нанять 200 пилотов-иностранцев

Министерство транспорта РФ предложило правительству установить квоту в 200 человек на привлечение российскими авиакомпаниями иностранных пилотов. Дефицит командиров летных экипажей в России составляет 150-200 человек.

Квоту в 200 пилотов предлагается установить на пять лет. Ожидается, что за этот период дефицит должен сократиться. В ведомстве отмечают, что нехватки вторых пилотов нет, пишет газета "Ведомости".

Ранее Минтранс опубликовал поправки в Воздушный кодекс РФ, которые предполагают допуск иностранных граждан к работе пилотами в России. В настоящее время иностранные граждане не имеют право работать в российских авиакомпаниях ни в качестве пилотов, ни бортпроводниками.

Минтранс предполагает нанимать в наши авиакомпании пилотов из Белоруссии и Казахстана.