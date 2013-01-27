Гендиректор «Зенита»: стадион не успеют построить в срок

Футбольный клуб "Зенит" крайне обеспокоен ситуацией вокруг строительства новой арены на Крестовском острове в городе на Неве, которая может быть не сдана в указанный срок, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов.



Строительство стадиона в Петербурге началось в 2007 году. Сроки сдачи объекта неоднократно менялись.

"Могу заверить, что если бы объект с самого начала строил ФК "Зенит", мы бы его давно построили.

Мы в целом крайне обеспокоены судьбой строительства, поскольку в настоящий момент нет ни одной предпосылки для того, чтобы стадион был построен в указанные сроки, и при этом соответствовал современным нормам строительства и уж тем более стандартам ФИФА, УЕФА и РФС", — сказал Митрофанов.



Собеседник агентства еще раз подчеркнул, что ни "Зенит", ни его генеральный спонсор не могут влиять на ход строительства стадиона.



"В очередной раз вынужден подчеркнуть, что ни футбольный клуб "Зенит", ни его спонсор компания "Газпром" не занимались и не занимаются строительством стадиона.