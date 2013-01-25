Госдума сегодня обсудит во втором, основном чтении "антитабачный" законопроект. Если депутаты примут документ, то с 2015 года в России будет введен полный запрет на курение в общественных местах.

Начиная с мая, на пачках сигарет должны появиться картинки о вреде курения для здоровья. В нашей стране все эти меры принимаются в соответствии с Конвенцией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с табаком, которую Россия ратифицировала в 2008 году.

Ко второму чтению в Госдуму поступило 158 поправок к законопроекту. Из них 42 рекомендовано принять.

Напомним, осенью прошлого года, при обсуждении "антитабачного" закона в правительстве премьер Дмитрий Медведев сказал, что "решения нужно принимать, нужно двигаться в цивилизованном направлении так, как это делает весь мир".