В состоянии здоровья Сергея Филина наблюдается положительная динамика

В четверг главный офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев сообщил, что в состоянии здоровья художественного руководителя балетной труппы Большого театра Сергея Филина сохраняется положительная динамика.

Владимир Нероев пояснил, что здесь есть нюансы, ожоговая болезнь протекает очень сложно, порой непредсказуемо. Но то, что происходит с Сергеем, достаточно оптимистично.

"Ожог серьезный, относится к разряду тяжелых, ситуация непростая, но есть надежда и есть оптимизм, что все будет хорошо", - цитируют медика российские СМИ.

Напомним, накануне Сергей Филин перенес две плановые операции, проведенные на левом и правом глазе. Операции прошли успешно, операционных осложнений нет.