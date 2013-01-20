Онищенко назначил нового главу Роспотребнадзора по Москве

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назначил Елену Андрееву главой Роспотребнадзора по Москве. Ранее советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Елена Андреева возглавляла отделение Роспотребнадзора по Восточному округу столицы.

На этой должности Андреева сменила Николая Филатова, который был отстранен от работы в столичном Роспотребнадзоре еще в мае 2012 года " в целях предупреждения или урегулирования конфликта интересов", но не уволен.

На протяжении девяти месяцев управление Роспотребнадзора в Москве фактически оставалось без руководителя.Филатов, занимая должность федеральной государственной гражданской службы, одновременно был президентом Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, то есть занимал две должности, что законодательством запрещено.