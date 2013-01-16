В "Аэрофлоте" заявляют, что стоимость билетов компании в некоторых случаях может быть выше, чем у конкурентов, потому что компания оказывает услуги более высокого уровня. Счетная палаты РФ проверит это утверждение.

Ведомство не просто проведет проверку, а проконтролирует, как формируется цена на билет крупнейшего российского авиаперевозчика. Об этом заявил глава СП Сергей Степашин, передают СМИ.

В руководстве "Аэрофлота" проверок компания не опасаются - аудиты проводятся регулярно, компанию проверяют не только государственные органы, но и миноритарные акционеры. Финансовую деятельность компании называют "чистой и прозрачной".

Между тем, на днях Аэрофлот занял второе место в Европе по качеству питания на борту дальнемагистральных рейсов (продолжительностью свыше шести часов). В рейтинге европейских перевозчиков, предоставляющих лучшее бортовое меню на ближнемагистральных маршрутах (длящихся менее шести часов), Аэрофлот занял почетное пятое место.

Рейтинги составлены на основе исследования воздушного кейтеринга, ежегодно проводимого ресурсом Skyscanner.ru - популярным поисковиком авиабилетов, сообщила пресс-служба "Аэрофлота". В нынешнем исследовании приняли участие более пятисот пятидесяти самостоятельных путешественников и блоггеров всей Европы. Им было предложено оценить вкус, ассортимент и оформление блюд, предлагаемых на борту самолетов ведущих европейских авиакомпаний. Аэрофлот стал единственным российским перевозчиком, вошедшим в европейский топ-5 лучших как на ближних, так и на дальних рейсах.



"Аэрофлот" - лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam- базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1000 пунктов в 187 странах

В 2011 году "Аэрофлот" перевез более 14 млн человек.

Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Обладает единым сертификатом соответствия требованиям стандарта ISO 9001:2008.

"Аэрофлот" - генеральный партнер XXII Олимпийских зимних и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в категории "Пассажирские авиаперевозки".