Смольный потратит 2,4 млн рублей на лекции для французских мигрантов

Комитет по внешним связям Петербурга объявил конкурс на организацию мероприятий, способствующих укреплению связей с уехавшими жить во Францию соотечественниками. Документы размещены на портале госзакупок, передает корреспондент «БалтИнфо».

Исполнитель должен обеспечить достаточно широкий круг мероприятий для эмигрантов. В частности, это уроки русского языка для детей (трехдневный курс), а также лекции, семинары и круглые столы по русскому языку. Также исполнитель должен собрать не менее 30 слушателей «…из жителей Франции российского происхождения, интересующихся историей и культурой России и Санкт-Петербурга» для лекций в рамках просветительской программы.

Тематику лекций заказчик определил так: «400-летие Императорского Дома Романовых» и «История культуры Санкт-Петербурга (искусство, литература, живопись, архитектура и т.п.)». Столько же слушателей должны посетить мероприятия по эмигрантоведению. Им предложат лекции «Русская художественная эмиграция во Франции: от академизма до авангарда», «Петербургская культура и литературное наследие Русского зарубежья во Франции», «История Русского зарубежья во Франции: актуальные вопросы исследования».

Лекции должны сопровождаться презентациями и кофе-брейками с канапе, пирожками и официантами. Их участников должны привлечь через объявления на русскоязычных портала с посещаемостью не менее 1000 человек в сутки. В качестве отчета заказчику будут представлены фотографии с мероприятий. Все мероприятия пройдут ориентировочно в марте текущего года в Париже. На их проведение Смольный готов потратить 2,4 млн рублей.