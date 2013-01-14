В митинге против «закона подлецов» приняли участие 1,5 тысячи человек

На Марсовом поле в Северной столице накануне завершился митинг против "закона Димы Яковлева". Активисты в финале скандировали "Долой закон подлецов! Долой Госдуру!" и пообещали, что все плакаты передадут в правительство.



На митинге выступили не только политические активисты, но и рядовые граждане, которые утверждали, что, поскольку в России нет условий для нормальной жизни сирот-инвалидов, не стоит отказываться от помощи иностранных государств.

Один из организаторов акции Алексей Волков поблагодарил участников за материальную поддержку мероприятия. "За мою практику это первый митинг, который был организован на средства, собранные со всех граждан", — отметил он.

Напомним, по оценке корреспондента ИА "Росбалт", в мероприятии приняли участие около 1,5 тыс. человек.