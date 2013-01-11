В пятницу Дмитрий Медведев вместе с супругой Светланой посетил детский дом "Звёздный" в Иваново, над которым премьер взял шефство несколько лет назад, и пообщался с его воспитанниками. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

Первым делом премьер посетил фотостудию, где дал импровизированный мастер-класс для начинающих фотографов, которым в прошлом году к Рождеству он подарил по цифровому фотоаппарату. Дмитрию Медведеву показали целую серию портретов, которую сделали ученики на занятиях. По словам премьера, сразу чувствуется, что молодые фотографы не скованы условностями и снимают всё, что хотят.

Глава правительства с супругой также посетили театр моды, где им продемонстрировали коллекцию костюмов, сшитых в стиле императорской одежды ХVIII века.

"Просто произведение!" – сказал впечатлённый премьер. По словам директора детского дома Татьяны Марычевой, студия планирует показать эту коллекцию в Санкт-Петербурге на фестивале театра моды и не оставляет надежду поучаствовать в международном конкурсе в Праге.

После осмотра помещений детского дома глава российского кабмина с супругой за чаем пообщались с воспитанниками "Звёздного".

На прощание дети подарили Медведевым подставки под посуду в виде цветов и сшитую своими руками игрушку, а 10-летняя Кристина подарила Светлане Медведевой фонарики из стекляруса.