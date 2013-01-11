Заместитель руководителя фракции «Яблоко» в ЗС считает, что законопроект губернатора о собраниях и митингах фактически отменяет в городе 31-ю статью Конституции России.

Депутат направил в юридическое управление Законодательного Собрания альтернативный законопроект, подготовленный вместе с гражданскими активистами, сообщает пресс-служба фракции. По мнению Бориса Вишневского, проект закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге», внесенный губернатором Георгием Полтавченко, «содержит максимально жесткие ограничения права граждан на свободу собраний даже в тех узких рамках, которые определены федеральным законом».

«Именно этот проект 3 декабря 2012 года был подвергнут разгромной критике на общественных слушаниях в Законодательном Собрании. В поддержку не выступил никто, кроме чиновников Смольного, которые и писали этот законопроект, - заметил Борис Вишневский. – Однако, судя по внесенному тексту, в Смольном привычно отмахнулись от общественного мнения: ни одно из замечаний общественности не учтено». Депутат от «Яблока» внесет альтернативный законопроект, который призван максимально обеспечить петербуржцам право на свободу собраний. «Если смольнинский проект будет вынесен на заседание Законодательного Собрания раньше, я обязательно буду вносить в него поправки», - пообещал Борис Вишневский.