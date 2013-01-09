Власти Подмосковья объяснили, кто ездит на губернаторском Mercedes

В СМИ обсуждают информацию о служебном автомобиле и.о. губернатора Московской области Андрея Воробьева, задержанном во время праздников бдительными сотрудниками ГИБДД.

Гаишники остановили "Мерседес" с номером А001ММ 50 RUS во время движения со включенным спецсигналом по Минской улице.

Издание Life News сообщило, что в машине находился бизнесмен по фамилии Петросян, а не губернатор.

Но власти Подмосковья опровергли информацию о том, что задержанным в начале января "Мерседесе" и.о. губернатора региона Андрея Воробьева пользовался некий бизнесмен по фамилии Петросян.

Как сообщил телеканалу ДОЖДЬ советник губернатора по информационной политике Наталья Виртуозова, задержанный правительственный автомобиль с госномерами А 001 ММ 50 действительно принадлежит руководителю Подмосковья.

Машина была задержана не во время движения по Минской улице, а во время стоянки на АЗС между Кутузовской и Минской улицей недалеко от одного из торговых центров.

Как утверждает советник Воробьева, проблесковый маячок у машины был выключен, но в ту рождественскую ночь сотрудники Пятого отдела ДПС проводили рейд по выявлению незаконных мигалок. Губернаторский лимузин попал в поле зрения, передает телеканал ДОЖДЬ.

По данным источников канала, претензии полиции к "Мерседесу" обоснованы, а подлинная причина задержания – неправильно оформленные документы на пользование спецсигналом.

Советник губернатора Подмосковья по информационной политике пояснила, что всем главам регионов положены машины со спецсигналом. Данная машина действительно была закреплена за временно исполняющим обязанности губернатора Московской области Воробьевым. Упомянутый бизнесмен Петросян, как было указано в LifeNews, является на самом деле штатным советником губернатора Петросов Эдуард Юрьевич.

Как выяснилось, и.о. губернатора уже два месяца не пользуется этим автомобилем с мигалкой.

На вопрос, почему в рождественскую ночь губернаторской машиной пользовался его советник, ДОЖДЮ не ответили, указав, что советник экстренно приехал на помощь водителю.

Водителю Владимиру Мацыну за подобное нарушение может грозить штраф и лишение прав от полутора до двух лет.