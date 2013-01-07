Сегодня вступает в силу закон о собраниях, митингах и демонстрациях

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, который позволяет проводить собрания, митинги и демонстрации без уведомления властей в специально отведенных для этого местах - в так называемых Гайд-парках - в парках имени Горького и "Сокольниках".

Поправки в городской закон "Об обеспечении условий реализации права граждан РФ на проведение в Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований" были приняты Мосгордумой 26 декабря 2012 года.

Данным законом вводится понятие "специально отведенные места", на территории которых можно будет проводить акции без согласования с городскими властями, однако заявку на проведение публичных мероприятий необходимо будет разместить на специальном сайте не позднее трех дней до их начала.

Специальные площадки для проведения публичных мероприятий будут выделены в московских парках имени Горького и "Сокольники", в соответствии с федеральным законодательством, время для проведения акций будет предоставлено с 7 часов утра до 22 часов вечера.

Здесь не разрешается использовать громкоговорители и устанавливать сцены. Кроме того, уточнен порядок расчета норм предельной заполняемости территории в месте проведения собраний и митингов, а также установлено допустимое расстояние между участниками одиночных пикетов - 50 метров.