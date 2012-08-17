В пятницу ожидается, что федеральный судья Хамовнического суда Мария Сырова огласит приговор трем участницам группы "Pussy Riot" за акцию, проведенную в храме Христа Спасителя, и оцененную гособвинением, как хулиганство.

Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич гозит срок до семи лет лишения свободы, прокурор попросил для подсудимых три года.