Павел Астахов: в России начнут закрывать детские дома (ВИДЕО)

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25 апреля 2012, 22:34 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта vesti.ru

В ближайшее время Россия начнет отказываться от детских домов. Вместо этого государство будет поощрять усыновителей и выделять значительные средства на поддержку многодетных семей, сообщил в среду детский омбудсмен Павел Астахов.

"Соответствующая национальная программа "Россия для сирот" фактически одобрена высшими лицами государства", - сообщил уполномоченный по правам ребенка при президенте Павел Астахов.

Сегодня в Петербурге он открыл пятый съезд детских омбудсменов. На форум приехали представители всех субъектов РФ. Обсуждали в том числе задачи, которые стоят перед институтом уполномоченных по правам детей.

"И председатель правительства, и президент неоднократно давали оценку нашей деятельности, и к ней надо относиться совершенно спокойно. Прежде всего как к авансу, который нам всем еще предстоит отрабатывать и оправдывать. Потому что мы не можем считать свою миссию выполненной, пока в нашей стране гибнут дети, разрушаются семьи, страдают невинные малыши", — заявил Астахов, передают "Вести".

В феврале этого года он представил президенту страны доклад, согласно которому распределение детей в приемные семьи, поощрение усыновителей, будет выгоднее государству, чем содержание детских домов и интернатов.

"Если мы займемся перераспределением средств, которые тратятся на детские дома, освободятся средства для поддержки многодетных семей", – отметил тогда он.

Астахов также предположил, что не последнюю роль в сложившейся ситуации сыграл тот факт, что сегодня многодетным родителям легче и дешевле оставить детей на попечение государства, а должно быть наоборот. Нужно больше средств выделять на поддержку многодетных семей, при этом не делая их иждивенцами, предложил он.