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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Вход во все музеи Москвы будет бесплатным в дни майских праздников

, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи с 1 по 9 мая смогут бесплатно посетить все музеи города. Об этом  сообщил  сегодня руководитель департамента культуры столицы Сергей Капков на заседании правительства города.


 Россияне в этом году будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Рабочие понедельники переносятся на субботы 28 апреля и 12 мая соответственно.
Глава ведомства рассказал, что  в ряде столичных музеев будут подготовлены специальные программы, посвященные Великой Отечественной войне и войне 1812 года, сообщает РИА Новости.

НС

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