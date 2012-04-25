Вход во все музеи Москвы будет бесплатным в дни майских праздников

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25 апреля 2012, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]

Москвичи с 1 по 9 мая смогут бесплатно посетить все музеи города. Об этом сообщил сегодня руководитель департамента культуры столицы Сергей Капков на заседании правительства города.



Россияне в этом году будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. Рабочие понедельники переносятся на субботы 28 апреля и 12 мая соответственно.

Глава ведомства рассказал, что в ряде столичных музеев будут подготовлены специальные программы, посвященные Великой Отечественной войне и войне 1812 года, сообщает РИА Новости.



