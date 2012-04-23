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//Общество

Адвокат Pussy Riot обжаловал продление ареста

23 апреля 2012, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат участниц скандальной группы Pussy Riot Марк Фейгин подал кассационные жалобы в Мосгорсуд с просьбой признать продление ареста девушек незаконным. В жалобах защита просит отменить продление ареста. 

«Только что мы подали кассационные жалобы на решение Таганского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу нашим подзащитным», - сказал Фейгин. В настоящее время под арестом находятся три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, передает «Интерфакс». В минувший четверг Таганский суд Москвы продлил девушкам срок предварительного заключения до 24 июня.

ЕЛ

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