Адвокат Pussy Riot обжаловал продление ареста

//Общество

23 апреля 2012, 20:08 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокат участниц скандальной группы Pussy Riot Марк Фейгин подал кассационные жалобы в Мосгорсуд с просьбой признать продление ареста девушек незаконным. В жалобах защита просит отменить продление ареста.

«Только что мы подали кассационные жалобы на решение Таганского суда Москвы о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу нашим подзащитным», - сказал Фейгин. В настоящее время под арестом находятся три участницы Pussy Riot - Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, передает «Интерфакс». В минувший четверг Таганский суд Москвы продлил девушкам срок предварительного заключения до 24 июня.