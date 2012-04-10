Народная артистка России Чулпан Хаматова ответила Ксении Собчак

Народная артистка России Чулпан Хаматова, одна из основательниц благотворительного фонда "Подари жизнь", мама троих дочек ответила на вопрос Ксении Собчак, заданный на церемонии вручения "Ники". Актриса ответила не сразу.

Не на сцене, где во время праздника кино Ксения Анатолиевна спросила: "Чулпан, а если бы вы не занимались благотворительностью, вы бы все равно агитировали за Путина?".

Церемония вручения кинопремии "Ника" состоялась в Москве в воскресенье, 8 апреля.

В понедельник Чулпан Хаматова в интервью радиостанции Би-Би-Си опровергла слухи о том, что снималась в агитационных роликах в поддержку премьер-министра Владимира Путина, баллотировавшегося на пост президента, под давлением. "Все слухи по поводу того, что меня пытали и принуждали, и прикладывали утюг к груди - это, конечно, не соответствует действительности. Это мой выбор. При том, что я аполитичный человек", - заявила актриса.

"Я хотела сказать, что ничего не было бы... И Фонда бы не было, и мы сейчас с Диной не стояли бы на этой сцене, если бы семь или восемь лет назад... Когда мы с Диной собрались делать первый концерт, и открыли телефонную книгу, и позвонили Жене Миронову и Тамаре, и, наверное, всем сидящим в зале из наших коллег, все, так или иначе, участвовали вместе с нами в этом деле. И все сказали: "Да!". Я помню это ощущение, мы сидели с Диной в подъезде, набирали номера своих друзей, и каждый говорил "Да!", а некоторые говорили: "Да, у меня съемки, но я обязательно приеду"... И это ощущение я запомню на всю жизнь, оно меня сейчас держит в какие-то непростые мгновения и минуты... Я помню, как у меня побежали мурашки по коже, я посмотрела на Дину и сказала: "Да, Дина, наверное, это случится", Спасибо огромное всем!", - сказала Хаматова.

Дина Корзун считает, что скандал на "Нике" через день забудут. Актриса, как и многие деятели культуры, считает, что вопрос о предвыборном ролике за Путина, заданный Ксенией Собчак на церемонии "Ники" в адрес Чулпан Хаматовой, был неуместным.

В микроблоге в Twitter Ксении Собчак после появилась запись: "Если честно, я убита такой реакцией. Почему не ответить на вопрос, ответ на который ждала вся страна? Я не критиковала, не осуждала — я спросила. Давайте все вместе не бояться спрашивать и говорить о том, что важно. Будет тяжело и трудно, но надо гнуть свою линию и говорить то, что думаешь".

Напомним, в нашумевшем видеоролике Хаматова говорит, что будет голосовать за Путина, потому что "в нашей жизни нет ничего важнее детей", а он выполнил все обещания, данные фонду, который заботится о больных детях.

После видеоролика с призывом голосовать за Владимира Путина Чулпан Хаматова заявила, что "пошла бы на баррикады, если бы не было фонда".