Медведев предложил застраивать новую Москву без старых технологий

Президент РФ Дмитрий Медведев предлагает рассмотреть вопрос о запрете строительства жилья по старым технологиям на новых территориях Москвы. Надо привлечь к проектированию ведущие архитектурные компании.



"Хочу также отметить, что новые районы не могут быть просто спальными, такими безликими кварталами, которых у нас, к сожалению, в стране хватает, их и в Москве хватает. Предлагаю рассмотреть несколько идей, в том числе возможность полного запрета строительства жилья по старым технологиям на присоединенных территориях", - сказал Медведев сегодня на совещании по расширению границ Москвы за счет присоединения к ней территорий Московской области.

Президент считает, что эти территории должны застраиваться в основном малоэтажными зданиями, сообщает «Интерфакс». "Поэтому нужно привлечь к проектированию ведущие архитектурные компании мира, чтобы проектировать по существующим современным европейским нормам", - добавил Дмитрий Медведев.



