РПЦ призывает МИД не пускать Мадонну в Россию

Протодиакон Андрей Кураев призвал российский МИД не выдавать Мадонне визу, так как ее шоу в Санкт-Петербурге будет нарушением местного законодательства, запрещающего пропаганду гомосексуализма и педофилии.

Самым простым путем предотвращения концерта, считает Кураев, может стать обращение властей Санкт-Петербурга в МИД. Протодиакон призвал выступить против певицы и простых граждан. «Очень важно, чтобы разные люди, может быть, общественные организации, сказали, что они будут оценивать деятельность властей Петербурга по их поведению в этой ситуации», - отметил представитель РПЦ, передает Взгляд.ру. Он подчеркнул: «власть, которая принимает законы и не собирается следить за их исполнением, не заслуживает ни малейшего уважения».