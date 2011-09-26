Гавриил Попов стал советником мэра Москвы Сергея Собянина

Первый мэр Москвы Гавриил Попов стал советником действующего градоначальника Сергея Собянина, который назначил его своим указом на срок своих полномочий на общественных началах.



В городской администрации рассказали, что "Гавриил Харитонович Попов стал советником Сергея Собянина на срок его полномочий мэра".



Напомним, Гавриил Попов был избран депутатом Моссовета от блока "Демократическая Россия" в марте 1990 года, 20 апреля того же года стал председателем Моссовета. В 1991 году он был избран первым мэром Москвы, а после своего ухода 6 июня 1992 года, его место занял Юрий Лужков.



Г.Попов родился 31 октября 1936 года. Закончил экономический факультет МГУ имени Ломоносова, после его окончания занимался научной деятельностью, до сегодняшнего дня является президентом Международного университета в Москве. В марте 1989 года избран народным депутатом СССР, был одним из инициаторов создания Межрегиональной депутатской группы, а затем стал её сопредседателем.